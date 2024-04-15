Alanyaspor cephesinden kırmızı kart tepkisi

ensonhaber.com

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı, takımın teknik direktörü Fatih Tekke'ye gösterilen kırmızı karta tepki gösterdi.

"Hocamızın atılması oyunu etkiledi"

Orhan Çıkırıkçı, şunları söyledi:

Bir takımın hocasını böyle kolay dışarı atmak, cezalandırmak... Bütün hocalar aynı şekilde müdahale ediyor. Kenarda yan hakeme... Ofsayt pozisyonu geldi, taç oldu, yine devam ettirdi. Demek kurallar herkese farklı işliyor. Çok dengesiz oldu. Hocamızın atılması oyunu etkiledi.