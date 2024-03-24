Alanyaspor, Curaçao Milli Futbol Takımı ile yenişemedi

AA & Ensonhaber
Liglere verilen milli arada Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor, eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Maçta kazanan çıkmadı
Oba Stadı'nda oynanan maçta, iki kere geriye düşen Alanyaspor, beraberlik gollerini 39. dakikada Anderson ve 76. dakikada Sisto'nun ayağından buldu.
Curaçao'nun gollerini ise 30. dakikada Margaritha ve 40. dakikada Gorre kaydetti.
Alanyaspor'da 4 oyuncu milli takım aday kadrosunda yer aldığı için özel maçta forma giyemedi.
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