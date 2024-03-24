Haberler



Futbol



Alanyaspor, Curaçao Milli Futbol Takımı ile yenişemedi

Alanyaspor, Curaçao Milli Futbol Takımı ile yenişemedi Alanyaspor, Süper Lig'e verilen milli arada Curaçao Milli Futbol Takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.