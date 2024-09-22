Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u yendi

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Konuk ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
İLK YARI
Maçın 4. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Sağ kanatta Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
7. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Janvier'in vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş topu önledi.
17. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Janvier'in orta saha yakınlarından attığı pasla topu alıp süren Hwang'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.
28. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe atışında kale sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda, direğe çarpan topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.
İKİNCİ YARI
49. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa Manev'in şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağa kaleci Ertuğrul Taşkıran hakim oldu.
55. dakikada Alioui'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
71. dakikada Semih Güler'in ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe temas ederek dışarı çıktı.
81. dakikada Yusuf Barasi'nin ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak iki hamlede topu kontrol etti.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Adana Demirspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 2
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev (Dk. 86 Aksel Aktaş), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Arda Kurtulan), Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Salih Kavrazlı), Alioui (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barasi
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier (Dk. 90 Serdar Dursun), Augusto (Dk. 73 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 73 Yusuf Özdemir), Cordova (Dk. 61 Christian)
Goller: Dk. 4 ve 17 Hwang (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Augusto, Dk. 45+3 Hwang, Dk. 90+3 Christian (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Manev (Adana Demirspor)
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