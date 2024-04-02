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Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK'yı mağlup etti

Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK'yı mağlup etti Alanyaspor, Gaziantep FK deplasmanında 3-0 kazanıp üst üste 4. galibiyetini elde etti. Son 5 maçında 4. kez yenilen Gaziantep FK ise ateş hattından çıkamadı.