Alanyaspor, en kötü sezon başlangıcını yaptı Süper Lig'in ilk 4 haftasında elde ettiği sonuçlarla ligin alt sıralarında yer alan Alanyaspor, kulüp Süper Lig tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı.

AA

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna, evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Alanyaspor, ikinci haftada konuk olduğu Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu.

Sezonun üçüncü haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan turuncu-yeşilliler, dördüncü haftada ise Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olarak 19 takımlı ligde 2 puanla 15. sırada yer aldı.

EN KÖTÜ BAŞLANGICI YAPTILAR

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle alan Alanyaspor, bu performansıyla kulüp tarihinin Süper Lig'deki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Alanyaspor, sezonun ilk haftasında rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü.

GEÇEN SEZONU 8. TAMAMLADILAR

Süper Lig'de 2016-2017'den bu yana yer alan Alanyaspor, geçen sezonu 8. sırada bitirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)