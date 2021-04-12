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    Alanyaspor evinde Denizlispor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Karşılaşmada 2-0 yenik duruma düşen ev sahibi ekip, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 21:19
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    Alanyaspor evinde Denizlispor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında Denizlispor'u konuk etti.

    Mücadelede 2-0 yenik duruma düşen ev sahibi ekip, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

    DENİZLİSPOR 26 PUANDA KALDI

    Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Berkan, 68. dakikada Efkan ve 88. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Denizlispor'un 27. dakikada Bakalorz ve 51. dakikada Tusha ile bulduğu goller yeterli olmadı.

    Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 52'ye yükseltti. Denizlispor ise 26 puanda kaldı.

    Alanyaspor evinde Denizlispor u mağlup etti #1

    Alanyaspor evinde Denizlispor u mağlup etti #2

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