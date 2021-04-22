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    Alanyaspor evinde Gaziantep'i 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, rakibi Gaziantep FK ile oynadığı maçı 3-2 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 17:57
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    Alanyaspor evinde Gaziantep'i 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin ilk yarısı 2-2 beraberlikle sona erdi. İlk yarıda Alanyaspor'un gollerini Mustafa Pektemek ve Caulker kaydederken, konuk ekibin 2 golünü de Muhammet kaydetti.

    SALİH UÇAN'DAN 3 ASİST

    İkinci yarıda da Alanyaspor'un 3. golünü atan futbolcu Mustafa Pekdemek oldu. Maçı 3-2 kazanan Alanyaspor'da 3 asist yapan Salih Uçan, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

    Maçın 89. dakikasında Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, 4. hakeme yaptığı itirazlar sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

    Bu skorla Alanyaspor, 55 puana yükselerek Hatayspor'un önüne geçerken, Gaziantep FK 51 puanda kaldı.

    Alanyaspor evinde Gaziantep i 3 golle mağlup etti #1

    Alanyaspor evinde Gaziantep i 3 golle mağlup etti #2

    Alanyaspor evinde Gaziantep i 3 golle mağlup etti #3

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