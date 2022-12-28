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    Alanyaspor, evinde kazandı

    Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
    • 28.12.2022 - 19:16
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    Alanyaspor, evinde kazandı

    Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

    Maçı ev sahibi Alanyaspor, 3-1'lik skorla kazandı.

    Alanyaspor ilk yarıyı 2-0 önde kapattı

    Alanyaspor, 21. dakikada Ahmed Hassan ve 36. dakikada Yusuf Özdemir'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

    Alanyaspor, evinde kazandı #1

    Alanyaspor üç puanı üç golle kazandı

    Kayserispor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Ali Karimi, 60. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Alanyaspor, 70. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Wilson Eduardo, kaleci Bilal'i geçemedi.

    Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı vuruşu esnasında Bilal'in çizgiyi ihlal ettiği belirtildi. Tekrarlanan penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca, 72. dakikada durumu Alanyaspor lehine 3-1'e getirdi.

    Alanyaspor, evinde kazandı #2

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    Bu sonucun ardından Alanyaspor 21 puana yükseldi. Kayserispor 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

    Alanyaspor, evinde kazandı #3

    Alanyaspor, evinde kazandı #4

    Alanyaspor, evinde kazandı #5


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