Alanyaspor evinde Samsunspor'u yendi

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Alanyaspor, 3-1'lik skorla kazandı.
Alanyaspor, üç golle kazandı
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren goller; 14. dakikada Yusuf Özdemir, 27. dakikada Oğuz Aydın ve 90+3'te Nicolas Janvier'den geldi.
Oğuz Aydın ve Yusuf Özdemir, attıkları gollerde birbirlerine asist yaptılar.
Samsunspor'un tek golü ise 86. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.
Samsunspor, 15 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça yükselten Alanyaspor puanını 22'ye yükseltirken, Samsunspor 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
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