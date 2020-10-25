Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü de yendi

Alanyaspor geçen haftaki Galatasaray galibiyetinin ardından ligin formda takımlarından Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 6. haftasında lider Alanyaspor, evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Davidson ve 81. dakikada Babacar'dan geldi. Karagümrük'te Salibur'un 19. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından çizgiyi geçtiği gerekçesiyle verilen golü, VAR incelemesinin ardından topun tamamının çizgiyi geçmediği anlaşıldığından iptal edildi.





Alanyaspor'un Guimaraes'ten 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Davidson, böylece ligdeki 6. maçında 6. golünü atarak kendisini kanıtlamayı başardı.

Bu skorla 5 galibiyet ve 1 beraberliğe ulaşan Alanyaspor puanını 16 yaparken, üst üste 3. maçından da galibiyet çıkaramayan Karagümrük 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olacakken, Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.





ALANYASPOR İLK KEZ 5 MAÇLIK SERİ YAPTI

Alanyaspor, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 4 maçı gol yemeden kazandı ve rakip filelere toplam 10 gol gönderdi. Öte yandan Akdeniz ekibi, evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazandı ve lig tarihlerinde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



