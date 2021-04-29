Alanyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Maç sonucu: Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe

90+3 Fenerbahçe'de Caner'in yerine Nocak, Valencia'nın yerine Tisserand oyunda.

87' Salih Uçan da yerini Umut Güneş'e bıraktı.

86' Alanyaspor'da Davidson yerine Tayfur Bingöl oyunda.

80' Alanyaspor'da da Mustafa Pektemek yerini Adam Bareiro'ya bırakırken, Efecan Karaca yerine de Damian Kadzior oyunda.

80' Fenerbahçe'de Pelkas'ın yerine Sinan Gümüş oyunda.

76' Efkan Kutlu sarı kart gördü.

76' Alanyaspor'da Efkan'ın ceza sahasındaki şutu direkten döndü.

71' Alanyaspor'da sarı kart gören Berkan'ın yerine Efkan oyunda.

67' Juanfran'ın ceza sahasındaki şutu direkten döndü

64' Fenerbahçe'de Mesut'un yerine Osayi Samuel oyunda.

63' Salih'İn pasıyla savunmanın arkasına sarkan Davidson, topu Harun'un üzerinden aşırtıp yeniden önüne aldı. Vuruşunu yapmak isterken son anda Ozan Tufan araya girdi.

61' Juanfran'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Mustafa topla buluştu. Ama topu kontrol etmeyi başaramadı.

60' Pelkas'ın sağ kanattan ortasında ön direkte Valencia kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

54' Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru kestiği topa Davidson gelişine bir vuruş yaptı. Top yandan dışarıya gitti.

50' Pelkas, sol kanattan yakın direğe doğru bir şut denedi. Top farklı şekilde yandan auta gitti.

46' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın yerine Gustavo oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe

45+1' Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kırmızı kart gördü.

34' Berkan ceza sahası dışından sert bir şu çekti. Harun soluna çok iyi uzanıp topu kurtardı.

32' Caner'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Valencia, Ozan'ı gördü. Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

29' VAR incelemesi sonucu Fenerbahçe'nin beklediği penaltı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

22' Salih Uçan ceza sahasının sağ çaprazından aşırtma bir vuruş yaptı. Top üst direkten sekip dışarıya gitti.

21' Caner'in sol çaprazdan sert şutunda Marafona gole izin vermedi.

16' Berkan sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı, top auta gitti.

9' Mesut derin bir topla Valencia'yı savunma arkasına kaçırmak istedi. Moubandje kritik bir hamle ile topun geçmesine izin vermedi.

3' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan Valencia'nın ön direğe yaptığın ortada Pelkas hamle yaptı ama top kaleci Marafona'da kaldı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Alanyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlandı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

