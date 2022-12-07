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- Alanyaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Alanyaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe, Alanyaspor ile mücadele edecek. İşte karşılaşmanın detayları...
- 07.12.2022 - 09:00
Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 3. hazırlık maçına çıkacak.
Roya Vallecano ve Villarreal'i hazırlık maçlarında yenen sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibinden Alanyapor ile karşı karşıya gelecek.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu maçtan da galip ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise maçın yayın saatini ve kanalını araştırmaya başladı.
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Heyecanla beklenen karşılaşma, S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.
Bilet fiyatları
- 1. Kategori : ₺250,00
- 2. Kategori : ₺125,00
- Misafir : ₺125,00