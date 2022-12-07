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    Alanyaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe, Alanyaspor ile mücadele edecek. İşte karşılaşmanın detayları...
    • 07.12.2022 - 09:00
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    Alanyaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 3. hazırlık maçına çıkacak.

    Roya Vallecano ve Villarreal'i hazırlık maçlarında yenen sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibinden Alanyapor ile karşı karşıya gelecek.

    Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu maçtan da galip ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise maçın yayın saatini ve kanalını araştırmaya başladı.

    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

    Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek.

    Maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Heyecanla beklenen karşılaşma, S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.

    Bilet fiyatları

    • 1. Kategori : ₺250,00
    • 2. Kategori : ₺125,00
    • Misafir : ₺125,00

    Alanyaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? #1


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