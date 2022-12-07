Alanyaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Alanyaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe, Alanyaspor ile mücadele edecek. İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 3. hazırlık maçına çıkacak.

Roya Vallecano ve Villarreal'i hazırlık maçlarında yenen sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibinden Alanyapor ile karşı karşıya gelecek.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu maçtan da galip ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise maçın yayın saatini ve kanalını araştırmaya başladı.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Heyecanla beklenen karşılaşma, S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.

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