Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

Bu kapsamda İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan ve hanesine 10 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Takımını desteklemek futbolseverler ise Alanyaspor - Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı, 13 Mart 2022 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği bu zorlu karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BeIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.