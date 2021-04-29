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    Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2021 - 19:19
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 19:26
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    Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, birinde de berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

    Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi.

    Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer aldı.

    Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa

    Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

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