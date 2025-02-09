Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak.
Alanya Oba Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko
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