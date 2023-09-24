Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Mücadele BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Alanyaspor: Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko