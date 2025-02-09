Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak.

Alanya Oba tadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yı da 5-0 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Hedergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Cordova, Efecan, Yusuf, Hwang

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko