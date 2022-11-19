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    Alanyaspor - Fenerbahçe U19 maçındaki kötü zemin

    Alanyaspor - Fenerbahçe U19 maçındaki kötü zemin

    Süper Lig'de kötü zemin tartışmaları sürerken U19 liginden futbolseverleri hayrete düşüren bir görüntü geldi. Alanyaspor-Fenerbahçe maçının oynandığı stadın zemini sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • 19.11.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 17:26
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    U19 Elit A Ligi 1. Grup 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 13’e yükseltti.

    Bu sonuçla 13 takımın yer aldığı grupta Fenerbahçe haftayı 4. Alanyaspor ise 10. sırada kapattı. Sarı-lacivertliler ligin 9. haftasında evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, Akdeniz ekibi deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

    Stadın zemini gündem oldu

    Karşılaşmada ise skordan çok konuşulan olay maçın oynandığı stadın zemini oldu. U19 Elit A Ligi 1. Grup'ta oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesinde saha zemini 1980'lerden kalma görüntüsüyle futbolseverleri şaşırttı.

    Sosyal medyada maçın oynandığı zemin olay olurken Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu zemine karşı ne yapacağı ise merak konusu oldu.

    Alanyaspor - Fenerbahçe U19 maçındaki kötü zemin #1

    Alanyaspor - Fenerbahçe U19 maçındaki kötü zemin #2

    Alanyaspor - Fenerbahçe U19 maçındaki kötü zemin #3

    (Görüntüler FB TV'den alınmıştır.)


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