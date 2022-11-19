Alanyaspor - Fenerbahçe U19 maçındaki kötü zemin

Süper Lig'de kötü zemin tartışmaları sürerken U19 liginden futbolseverleri hayrete düşüren bir görüntü geldi. Alanyaspor-Fenerbahçe maçının oynandığı stadın zemini sosyal medyanın gündemine oturdu.

U19 Elit A Ligi 1. Grup 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 13’e yükseltti.

Bu sonuçla 13 takımın yer aldığı grupta Fenerbahçe haftayı 4. Alanyaspor ise 10. sırada kapattı. Sarı-lacivertliler ligin 9. haftasında evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, Akdeniz ekibi deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

Stadın zemini gündem oldu

Karşılaşmada ise skordan çok konuşulan olay maçın oynandığı stadın zemini oldu. U19 Elit A Ligi 1. Grup'ta oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesinde saha zemini 1980'lerden kalma görüntüsüyle futbolseverleri şaşırttı.

Sosyal medyada maçın oynandığı zemin olay olurken Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu zemine karşı ne yapacağı ise merak konusu oldu.

(Görüntüler FB TV'den alınmıştır.)