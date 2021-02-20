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Alanyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 20.02.2021 - 18:52
- Güncelleme : 20.02.2021 - 20:10
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İlk yarı sonucu: Alanyaspor 0-1 Galatasaray
37' Moubandje, Tzavellas'ın pasında sol kanatta topu kontrol etmek istedi ama meşin yuvarlak auta gitti.
22' Tzavellas sol kanattan ortaladı, Etebo ceza sahası içinde topu kornere attı.
18' Gol... Alanyaspor 0-1 Galatasaray (Emre Kılınç)
11' Mohamed'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru, sağ ayağının dışıyla şutunu çekti, top yandan auta gitti.
4' Kullanılan taç atışı sonrası araya giren Mohamed, topla sol çaprazdan kat edip ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı, top direkten döndü.
4' Ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Salih direkt kaleye vurdu, top auta gitti.
1' Maç başladı.
Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, zorlu Alanya deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Emre Kılınç, Fernandes, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed