Alanyaspor - Galatasaray maçında gerginlik!

Haber Merkezi
Alanyaspor ile lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.
Önce Galatasaray'dan bir profesyonel çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
GÜNAY KIRMIZI GÖRDÜ
Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti.
Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi. Günay, bu itirazları sonrasında doğrudan kırmızı kart gördü.
Yaklaşık 30 saniye süren konuşmanın ardından taraflar soyunma odasına gitti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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