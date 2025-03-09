Alanyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: ALANYASPOR 1-0 GALATASARAY
23’ Gol… Alanyaspor 1-0 Galatasaray (Vilhena)
23' Yusuf Özdemir, sol kanatta buluştuğu topta arka direğe ortasını yaptı. Topu son çizgide tutan Florent Hadergjonaj yayda bulunan Vihena'ya gönderdi. Vilhena'nın sert şutunda top ağlara gitti!
21' Galatasaray kendi yarı alanında pas yapıyor...
20' Sol kanatta topla buluşan Abdülkerim'in ortası Osimhen için yüksek. Top direkt olarak auta gidiyor. Alanyaspor kale vuruşu kullanacak.
18' Alvaro Morata'nın Richard'a yaptığı müdahale faul. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
17' Sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı'nın ortası Osimhen için yüksek. Top direkt olarak auta gidiyor. Alanyaspor kale vuruşu kullanacak.
16' Galatasaray rakip yarı alanda boşluk arıyor...
15' Alanyaspor, Galatasaray kendi yarı alanından çıkarken önde pres yapmaya başladı...
13' Galatasaray kendi yarı alanında pas yapıyor...
12' Sara'nın sağ kanattan yaptığı ortayı, Fatih Aksoy karşıladı.
11' Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada Cordova'nın kafa vuruşu, kaleci Muslera'da kaldı.
10' Lemina'nın orta sahadan içeriye doldurduğu top Ertuğrul'da kaldı.
9' Galatasaray kendi yarı alanında pas yapıyor...
7' Sol kanatta topla buluşan Barış Alper, arka direğe doğru ortayı yaptı. Osimhen, topu kafayla Sara'ya indirdi. Sara, topu müsait pozisyondaki Frankowski'ye çıkarttı, Frankowski'nin sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı!
6' Galatasaray rakip yarı alanda boşluk arıyor...
5' Barış Alper ile verkaça giren Eren'in son çizgiden ortasında hiçbir Galatasaraylı yok. Top Alanyaspor'a geçti.
4' Yusuf Özdemir'in sol kanattan ortasını ön direkte Davinson karşıladı. Ardından topu kazanan Morata'ya Makouta faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
2' Frankowski'nin sağ kanattan yaptığı ortada ayağı kayan Osimhen yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.
1' Maç başladı.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.
Alanya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı.
Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel oturuyor.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf, Sporar, Lezama
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen
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