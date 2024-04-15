Alanyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: ALANYASPOR 0-0 GALATASARAY
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Alanya Oba Stadı'nda yapılan maç, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından izlenebiliyor. Maçın VAR hakemi olarak Fabio Melo görev yapıyor.
İlk 11'ler
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Efecan, Fer, Oğuz, Richard, Yusuf, Ahmed Hassan
Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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