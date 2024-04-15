Alanyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor.

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GÜNCEL SKOR: ALANYASPOR 0-0 GALATASARAY

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maç, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından izlenebiliyor. Maçın VAR hakemi olarak Fabio Melo görev yapıyor.

İlk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Efecan, Fer, Oğuz, Richard, Yusuf, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi