Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi: Fabio Melo

Süper Lig'in 32. haftasının kapanışında oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belirlendi.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Alanyaspor-Galatasaray mücadelesinde VAR hakemliğini üstlenecek ismin Fabio Melo olacağı duyuruldu.
TFF'nin bu hafta aldığı kararla her hafta 3 kritik maçta yabancı VAR hakemlerinin görev alacağı açıklanmıştı.
VAR hakemi olarak görev alıyor
İlk olarak Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, haftanın bir diğer önemli mücadelesi olan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında ise Portekizli Andre Narciso VAR hakemliği yapmıştı.
33 yaşındaki Fabio Melo, Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı olarak profesyonel hakemlik kariyerini sürdürüyor. Son dönemlerde VAR hakemliğiyle dikkat çeken Melo, Alanyaspor-Galatasaray maçında da bu görevi üstlenecek.
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