Alanyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Haber Merkezi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.

Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

LİDER GALATASARAY NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor.

Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

AKDENİZ EKİBİ 12. SIRADA YER ALDI

Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti.

Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Cordova, Efecan, Yusuf, Sporar

Galatasaray: Muslera, Lemina, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Morata, Osimhen