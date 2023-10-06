Alanyaspor galibiyet hasretine Fatih Karagümrük karşısında son verdi

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Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18'de Carlos Eduardo ve 83'te Oğuz Aydın atarken Fatih Karagümrük'ün tek sayısı 90+2'de Güven Yalçın'dan geldi.
Galibiyet hasreti sona erdi
Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor, Ligde 6 maç aradan sonra kazanarak puanını 10'a yükselten Alanyaspor, önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek.
Galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve 6 puanda kalan Fatih Karagümrük ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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