Alanyaspor, Gaziantep FK'yı mağlup etti

Alanyaspor, Gaziantep FK'yı mağlup etti

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Süper Lig 12. hafta maçında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Alanya'nın Stadyumu'nda oynanan maçı Akdeniz ekibi 2-0 kazandı.

Alanyaspor 2 golle kazandı

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Leroy Fer ve 53. dakikada Balkovec kaydetti.

Alanyaspor puanını 16'ya çıkardı

Alanyaspor ligde iki maç aradan sonra galip gelirken, Gaziantep FK 2 maç sonra yenildi. Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 16'ya çıkardı. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Kayserispor'u ağırlayacak.