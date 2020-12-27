Alanyaspor, Gaziantep'e 3-1 yenildi

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Alanyaspor sahadan 3-1 mağlup ayrılarak zirveyi Galatasaray'a bıraktı. Gaziantep'in golleri Dicko, Muhammet ve Maxim'den geldi.

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekip 9. dakikada Nouha Dicko'nun golüyle öne geçti. 26. dakikada Amedej Vetrih kendi ağlarını havalandırdı. 29'da Muhammet Demir, 60'da Alexandru Maxim fileleri sarstı. Bu gollerin asistleri Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'tan geldi.





GAZİANTEP YENİLMEZLİK SERİSİNİ 13 MAÇA ÇIKARDI

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK 27 puanla 3. sıraya yükseldi, 14 maç oynayan Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı. Alanyaspor ise 27 puanda kalarak son 6 haftada 4. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

GALATASARAY LİDER

Alanyaspor'un Gaziantep'e kaybetmesinin ardından zirvenin yeni sahibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar kabus gibi başladıkları sezonun 15. haftasında 29 puanla 1. sıraya oturdu.



