Alanyaspor-Hatayspor maçı başladığı gibi sona erdi Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'un Hatayspor'u konuk ettiği mücadele 0-0 sona erdi.

ensonhaber.com

Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor'u ağırladı.

İki takımın da bulduğu pozisyonlardan yararlanamadığı mücadelede Carlos Eduardo ve Tayfur Bingöl ile ev sahibi ekip 2 kez direğe takıldı.

Alanyaspor'un golü VAR'dan döndü

90. dakikada Alanyaspor, Umut Güneş ile golü bulsa da VAR kontrolü sonrasında gol vuruşu öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle hakem Direnç Tonusoğlu golü iptal etti ve maç başladığı gibi bitti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. beraberliğini alan iki takım da puanını 5'e yükseltti.

Alanyaspor gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek, Hatayspor ise Adana Demispor'u konuk edecek.