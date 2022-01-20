Alanyaspor, Hatayspor'a 6 attı

Süper Lig'de Alanyaspor, Hatayspor'u ağırlaıdğı maçı 6-0 gibi net bir skorla kazandı. Emre Akbaba hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Süper Lig'de 22. hafta maçında Alanyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17, 59 ve 74. dakikada Emre Akbaba, 31. dakikada Wilson Eduardo, 77 ve 80. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Emre Akbaba, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

ALANYASPOR 32 PUAN OLDU

Francesco Farioli yönetiminde iki maçını da kazanan Alanyaspor puanını 32'ye yükseltti. Hatayspor, Galatasaray galibiyetinin ardından aldığı bu ağır mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazar günü Alanyaspor, Giresunspor'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Rizespor'u ağırlayacak.