Alanyaspor, hazırlık maçında Hull City'ye mağlup oldu

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Hull City, GAİN Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, sahaya Mert Furkan Bayram, Augusto, Fatih Aksoy, Lima, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Lopes, Efecan Karaca, Bera Çeken ve Cordova ilk 11'iyle çıktı.
Hull City ise Rushworth, Coyle, Jones, Hughes, Giles, Slater, Puerta, Alzate, Kamara, Jarvis ve Pedro kadrosuyla mücadeleye başladı.
HULL CITY, 2 GOLLE GALİP GELDİ
İkinci yarıda üstünlüğünü hissettiren Hull City, 51. dakikada Jacob'un ve 84. dakikada Burstow'un attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Maçta tribünlerde dikkat çeken isimler arasında Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı.
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