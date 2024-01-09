Alanyaspor ile Ankaragücü yenişemedi Alanyaspor, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor, 48. dakikada Jure Balkovec ile öne geçti. Ankaragücü bu gole, 68. dakikada Uros Radakovic ile karşılık verdi.

Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu 43. dakikada, Alanyaspor'da Leroy Fer ise 59. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Maçın 75. dakikasında oyun durduruldu

Alanya'daki maçta ikinci yarıda etkili olan yağmur dikkat çekti. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, 75. dakikada oyunu durdurdu ve topun sekip sekmediğini kontrol etti.

Hakem Tonusluoğlu, iki tarafın da görüşlerini aldıktan sonra maçın devam etmesini istedi.

İki takım da 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Alanyaspor 22, Ankaragücü 21 puana yükseldi.

Alanyaspor, ligde bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek. Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.