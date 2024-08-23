Alanyaspor ile Göztepe berabere kaldı Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe, 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşılaştı. Alanyaspor'un sahasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Göztepe 45. dakikada Heliton ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 48. dakikada Yusuf Özdemir ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

İLK YARI

29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Mateusz Lis iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Rony Lopes'in ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Djalma Silva'nın ortasında Nielsen'in indirdiği topta Kubilay Kanatsızkuş meşin yuvarlağa kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Heliton, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

İKİNCİ YARI

48. dakikada sağ kanattan Makouta’nın pasında arka direkte Yusuf Özdemir topu ağlara gönderdi. 1-1

69. dakikada sağ kanattan Ramulo’nun ortasında arka direkte Juan’ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

77. dakikada ceza sahası dışından Makouta’nın vuruşunda top kalecide kaldı.

85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Djalma'nın ortasında ceza sahası içinde Romulo'nun vurduğu kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Dönen topa bir kez daha kafa ile vuran Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

3 MAÇTA 3 PUAN ALDI

Göztepe, Ligin ilk haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Ege temsilcisi, bu maçta da sahadan bir puanla ayrıldı.

Alanyaspor ise ligde ligde şu ana dek 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı ve 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Bodrum FK ile oynayacak. Alanyaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.