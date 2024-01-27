Alanyaspor ile Pendikspor yenişemedi

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Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor, Pendikspor'u ağırladı.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçın 78. dakikasında konuk ekibin formda golcüsü Mame Thiam takımını 1-0 öne geçiren golü atarken bu gole karşılık 82. dakikada Leroy Fer'den geldi ve karşılaşmadaki eşitlik tekrardan sağlandı.
Bu sonuçla puanını 28 yapan Alanyaspor ligdeki bir sonraki maçında Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
24 puana yükselen Pendikspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.
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