Alanyaspor, Jose Marafona ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Alanyaspor takımın kalecisi Jose Marafona'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig'de 16 maç sonunda topladığı 21 puanla 9. sırada yer alan Alanyaspor'da tranfer gelişmesi yaşandı.

Akdeniz ekibi, 4 sezondur takımda yer alan Portekizli kaleci Jose Marafona ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Marafona'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir"

Kulübün yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Marafona! Futbolcumuz Jose Carlos Marafona’nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

103 maça çıktı

2019-2020 sezonunda Braga'dan Alanyaspor'a transfer olan 35 yaşındaki kaleci, Akdeniz ekibi ile çıktığı 103 maçta kalesinde 124 gole engel olamadı.