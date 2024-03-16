Alanyaspor, Kayserispor'u son dakikada yıktı

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ile Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada kazanan son dakikada bulduğu golle 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu.
Üç puanı Oğuz Aydın getirdi
35. dakikada Yusuf Özdemir, 90+2. dakikada Fidan Aliti ile bulduğu goller VAR'dan dönen Alanyaspor, 90+13. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle 3 puana ulaştı.
Alanyaspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı
Yenilmezlik serisi 6, galibiyet serisi 3 maça çıkan Alanyaspor puanını 39'a çıkardı. Son 3 maçında 1 puan alabilen Kayserispor ise 36 puanda kaldı.
Alanyaspor, gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kayserispor ise Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçta galibiyet hasretini bitirmeye çalışacak.
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