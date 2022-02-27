Alanyaspor, Konyaspor'u 5 golle mağlup etti

Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, evinde Konyaspor'u ağırladı.

Akdeniz ekibi, Trabzonspor'un en yakın takipçisi yeşil-beyazlıları, 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Daniel Candeias, 33. dakikada Umut Güneş, 38. dakikada penaltıdan Famara Diedhiou, 42. dakikada Joao Novais ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 11. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Öte yandan Konyasporlu Eray Birniçan, 66. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

TRABZON'LA FARK 17'YE ÇIKTI

3 hafta sonra galibiyete ulaşan Alanyaspor, bu skorla birlikte puanını 43'e yükseltti ve ligde 7. sıraya yerleşti. Bu maçla birlikte 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor ise 49 puanla ligin 2. sırasında konumlandı.

Konyaspor'un bu mağlubiyetle Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye yükseldi.



Gelecek hafta Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.