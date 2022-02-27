Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
548.665
0.68%
BTXN Coin
38.19
-4.50%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C
    Alanyaspor, Konyaspor'u 5 golle mağlup etti

    Alanyaspor, Konyaspor'u 5 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, evinde Konyaspor'u ağırladı.

    Akdeniz ekibi, Trabzonspor'un en yakın takipçisi yeşil-beyazlıları, 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

    Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Daniel Candeias, 33. dakikada Umut Güneş, 38. dakikada penaltıdan Famara Diedhiou, 42. dakikada Joao Novais ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 11. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Öte yandan Konyasporlu Eray Birniçan, 66. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Alanyaspor, Konyaspor u 5 golle mağlup etti #1

    TRABZON'LA FARK 17'YE ÇIKTI

    3 hafta sonra galibiyete ulaşan Alanyaspor, bu skorla birlikte puanını 43'e yükseltti ve ligde 7. sıraya yerleşti. Bu maçla birlikte 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor ise  49 puanla ligin 2. sırasında konumlandı.

    Konyaspor'un bu mağlubiyetle Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye yükseldi.

    Gelecek hafta Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Alanyaspor, Konyaspor u 5 golle mağlup etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Rus gemisi, Karadeniz'de kendi savaş uçaklarını vurdu
    Dünya

    Rus gemisi, Karadeniz'de kendi savaş uçaklarını vurdu

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Demet Özdemir, 30 yaşına bastı
    Magazin

    Demet Özdemir, 30 yaşına bastı

    Görüş Bildir