Alanyaspor, Konyaspor'u iki golle geçti

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu yönetimindeki Alanyaspor ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.
Alanya Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Alanyaspor oldu.
ALANYASPOR, İKİ GOLLE KAZANDI
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova attı. Konyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Blaz Kramer'den geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 21 puana yükseldi. Konyaspor, 20 puanda kaldı.
KONYASPOR, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAK
Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Konyaspor, ligin gelecek haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İKİ İSİM CEZALI
Yeşil-beyazlılarda Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.
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