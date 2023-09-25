Alanyaspor maçında İrfan Can Kahveci'nin attığı golde ofsayt var mı? Hakem yorumcuları açıkladı

ensonhaber.com

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede aradığı golü 43. dakikada buldu. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibini ekarte ederek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Golün ardından VAR incelemesi yapıldı ve golün temiz olduğuna karar verildi.

İşte VAR çizgisi...

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Hakem yorumcuları da söz konusu pozisyonu yorumladı.

Ahmet Çakar

Deniz Çoban

ezon boyu konuşulabilecek bir pozisyon. Tartışılan konu şu ki burada Fenerbahçeli oyuncu ofsaytta mı, değil mi? Fenerbahçeli oyuncunun sağ ayağına da dikkat edelim. Bu karede ayak önde gözüküyor. Bir kare geri aldığımızda da ofsayt gözükmüyor. Benim için de karar doğrudur. Nerelerde hatalar yapılabileceğini, hata olabileceğini de çok ayrıntılı anlattığımızı düşünüyorum ama bu ofsayt çizgisine bir şey deme şansım yok. Bir de futbol oyun kuralları kitabının başında diyor ki futbol ne bekliyor mantığından hareketle hakemlerin kararları değerlendirilir diyor. Burada milimetrik bir değerlendirmede bir golün iptalini futbol beklemiyor bence de.