Alanyaspor maçında İrfan Can Kahveci'nin attığı golde ofsayt var mı? Hakem yorumcuları açıkladı

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede aradığı golü 43. dakikada buldu. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibini ekarte ederek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Golün ardından VAR incelemesi yapıldı ve golün temiz olduğuna karar verildi.
İşte VAR çizgisi...
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Hakem yorumcuları da söz konusu pozisyonu yorumladı.
Ahmet Çakar
Fenerbahçe'nin golünde VAR kontrolü uzun sürdü. Sebebi Dzeko'nun ayağı. Tadic'in ofsayt olmadığı belli ama Dzeko'nun durumu flu idi. Bu nedenle inceleme uzadı. Ama doğru karar verildi.
Deniz Çoban
ezon boyu konuşulabilecek bir pozisyon. Tartışılan konu şu ki burada Fenerbahçeli oyuncu ofsaytta mı, değil mi? Fenerbahçeli oyuncunun sağ ayağına da dikkat edelim. Bu karede ayak önde gözüküyor. Bir kare geri aldığımızda da ofsayt gözükmüyor. Benim için de karar doğrudur. Nerelerde hatalar yapılabileceğini, hata olabileceğini de çok ayrıntılı anlattığımızı düşünüyorum ama bu ofsayt çizgisine bir şey deme şansım yok. Bir de futbol oyun kuralları kitabının başında diyor ki futbol ne bekliyor mantığından hareketle hakemlerin kararları değerlendirilir diyor. Burada milimetrik bir değerlendirmede bir golün iptalini futbol beklemiyor bence de.
Bahattin Duran
Bahsettiğimiz yerde durdurulduğunda gol kararı doğru, ofsayt yok. VAR'a diyecek bir şeyimiz yok.
Erman Toroğlu
Burada Dusan Tadic'in ayağının burnu önde. Bence ofsayt. Neredeyse 20 dakika uğraştılar pozisyondan sonra ben bundan rahatsız oldum ve güvenmiyorum.
Ertem Şener
Fenerbahçe'nin golünde bence ofsayt yok
Ömer Faruk Ünal
Çıplak gözle baktığımızda ofsayt var gibi dursa da teknoloji pozisyon temiz diyor. Ona güvenmeliyiz.