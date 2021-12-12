Alanyaspor, Malatyaspor'u 6 golle mağlup etti

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Alanyaspor'a 6-2 mağlup oldu. Teknik direktör Sumudica, mağlubiyetin ardından tribünlere veda etti.

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Marius Sumudica'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeni Malatyaspor, Bülent Korkmaz'ın takımı Alanyaspor'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Davidson, 33. dakikada Emre Akbaba, 52. dakikada Novais, 14. ve 56. dakikalarda Famara Diedhiou ile 90. dakikada Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un sayıları ise 4. dakikada Aabid ve 17. dakikada Benjamin Tetteh'ten geldi.

ALANYASPOR 6. SIRAYA YÜKSELDİ

Yeni Malatyaspor'da Ousmane Haddadi, 65. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Alanyaspor, 27 puanla 6. sırada yer aldı. 6 maçtır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 18. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.

SUMUDICA'DAN ‘BİTTİ’ İŞARETİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanyaspor'un 6. golünün ardından atkısını çıkarıp, tribünlere giderek "Başımın üstünde yeriniz var ama bitti" hareketi yaptı.

(Görüntüler, beIN Sports'tan alınmıştır.)