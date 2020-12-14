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    Alanyaspor maliyeti düşük transferlerle zirvede

    Alanyaspor maliyeti düşük transferlerle zirvede

    Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Alanyaspor'da, sahaya çıkan ilk 11'in maliyeti sadece 2.2 milyon euro.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 13:42
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    Süper Lig'de 12 haftada topladığı 26 puanla liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor, yaptığı düşük maliyetli akıllıca transferlerle adeta 4 büyüklere ders veriyor.

    Yıllardır scout ekibinin önerisiyle bonservisi olmayan ya da cüzi miktarda olan isimleri kadrosuna katarak iyi bir takım oluşturan Alanya ekibi, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı.

    İLK 11'İN MALİYETİ: 2.2 MİLYON EURO

    Siyah-beyazlılara 90 dakika boyunca göz açtırmayan Çağdaş Atan'ın takımı, ilk 11'ini sadece 2.2 milyon euroya kurdu.

    Alanyaspor maliyeti düşük transferlerle zirvede #1

    İşte Alanyaspor'un genellikle oynadığı 11'in kadro maliyeti:

    Marafona - Bedelsiz
    Tzavellas - Bedelsiz
    Salih Uçan - Bedelsiz
    Caulker - Bedelsiz
    Siopis - 500 bin euro
    Juanfran - Bedelsiz
    Moubandje - Bedelsiz (Kiralık)
    Bakasetas - 700 bin euro
    Davidson - 1 milyon euro
    Bareiro - Bedelsiz (Kiralık)
    Babacar - Bedelsiz (Kiralık)

    Alanyaspor maliyeti düşük transferlerle zirvede #2

    LJAJIC 2.2 MİLYON EURO ALIYOR

    Diğer taraftan Beşiktaş'ta özel hayatındaki sorunlar ve sık sık sakatlanması nedeniyle takıma katkı sağlayamayan Adem Ljajic'in yıllık maaşı ise 2.2 milyon euro.

    Alanyaspor maliyeti düşük transferlerle zirvede #3

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