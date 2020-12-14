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- Alanyaspor maliyeti düşük transferlerle zirvede
Alanyaspor maliyeti düşük transferlerle zirvede
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 13:42
Süper Lig'de 12 haftada topladığı 26 puanla liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor, yaptığı düşük maliyetli akıllıca transferlerle adeta 4 büyüklere ders veriyor.
Yıllardır scout ekibinin önerisiyle bonservisi olmayan ya da cüzi miktarda olan isimleri kadrosuna katarak iyi bir takım oluşturan Alanya ekibi, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı.
İLK 11'İN MALİYETİ: 2.2 MİLYON EURO
Siyah-beyazlılara 90 dakika boyunca göz açtırmayan Çağdaş Atan'ın takımı, ilk 11'ini sadece 2.2 milyon euroya kurdu.
İşte Alanyaspor'un genellikle oynadığı 11'in kadro maliyeti:
Marafona - Bedelsiz
Tzavellas - Bedelsiz
Salih Uçan - Bedelsiz
Caulker - Bedelsiz
Siopis - 500 bin euro
Juanfran - Bedelsiz
Moubandje - Bedelsiz (Kiralık)
Bakasetas - 700 bin euro
Davidson - 1 milyon euro
Bareiro - Bedelsiz (Kiralık)
Babacar - Bedelsiz (Kiralık)
LJAJIC 2.2 MİLYON EURO ALIYOR
Diğer taraftan Beşiktaş'ta özel hayatındaki sorunlar ve sık sık sakatlanması nedeniyle takıma katkı sağlayamayan Adem Ljajic'in yıllık maaşı ise 2.2 milyon euro.