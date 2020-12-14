Alanyaspor maliyeti düşük transferlerle zirvede

Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Alanyaspor'da, sahaya çıkan ilk 11'in maliyeti sadece 2.2 milyon euro.

Süper Lig'de 12 haftada topladığı 26 puanla liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor, yaptığı düşük maliyetli akıllıca transferlerle adeta 4 büyüklere ders veriyor.

Yıllardır scout ekibinin önerisiyle bonservisi olmayan ya da cüzi miktarda olan isimleri kadrosuna katarak iyi bir takım oluşturan Alanya ekibi, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı.

İLK 11'İN MALİYETİ: 2.2 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılara 90 dakika boyunca göz açtırmayan Çağdaş Atan'ın takımı, ilk 11'ini sadece 2.2 milyon euroya kurdu.

İşte Alanyaspor'un genellikle oynadığı 11'in kadro maliyeti:

Marafona - Bedelsiz

Tzavellas - Bedelsiz

Salih Uçan - Bedelsiz

Caulker - Bedelsiz

Siopis - 500 bin euro

Juanfran - Bedelsiz

Moubandje - Bedelsiz (Kiralık)

Bakasetas - 700 bin euro

Davidson - 1 milyon euro

Bareiro - Bedelsiz (Kiralık)

Babacar - Bedelsiz (Kiralık)





LJAJIC 2.2 MİLYON EURO ALIYOR

Diğer taraftan Beşiktaş'ta özel hayatındaki sorunlar ve sık sık sakatlanması nedeniyle takıma katkı sağlayamayan Adem Ljajic'in yıllık maaşı ise 2.2 milyon euro.