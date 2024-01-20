Alanyaspor, Rizespor'u geriden gelerek yendi! VAR'ın inceleme süresi damga vurdu Alanyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Rizespor'u 2-1'lik skorla yendi.

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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip Alanyaspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Alanyaspor, iki golle kazandı

Maçın ilk golünü 51. dakikada konuk ekip Rizespor adına Dal Varesanovic kaydetti.

Ev sahibi Alanyaspor'un gollerini ise 69. dakikada Efecan Karaca ve 90+1'de Pione Sisto kaydetti.

Rizespor, Trabzonspor'u ağırlayacak

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Alanyaspor 25 puana ulaşırken, Rizespor puanını 32 puanda kalmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olurken, Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Efecan'ın golü 9 dakika boyunca incelendi

Karşılaşmaya ise VAR'ın incelemesi damga vurdu. Maçın 69. dakikasında Efecan Karaca'nın attığı gol, olası ofsayt şüphesi nedeniyle ekranda VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi.

Orta hakem Ali Şansalan, bu dakikada iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve İlhan Palut'a da açıklama yaptı.

VAR'dan karar gelmeyince orta hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve Alanyaspor'un golünü verdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)