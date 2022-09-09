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    Alanyaspor sahasında Ankaragücü'nü yendi

    Sahasında Ankaragücü'nü ağırlayan Alanyaspor, müsabakadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 22:18
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    Alanyaspor sahasında Ankaragücü'nü yendi

    Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

    Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadeleyi Alanyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

    Maça denge geldi

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi ve Alanyaspor, 65. dakikada yeni transferi Ahmed Hassan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Başkent temsilcisi bu gole hemen cevap verdi 69. dakikada Yasin Güreler maça denge getirdi.

    Alanyaspor sahasında Ankaragücü nü yendi #1

    Son dakikalarda güldüler

    Karşılaşma son sözü Alanyaspor'dan Efkan Bekiroğlu 87. dakikada söyledi ve Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

    Bu sonucun ardından Alanyaspor 8 puana yükseldi. Ankaragücü 1 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

    Alanyaspor sahasında Ankaragücü nü yendi #2


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