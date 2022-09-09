Alanyaspor sahasında Ankaragücü'nü yendi

Sahasında Ankaragücü'nü ağırlayan Alanyaspor, müsabakadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadeleyi Alanyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

Maça denge geldi

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi ve Alanyaspor, 65. dakikada yeni transferi Ahmed Hassan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Başkent temsilcisi bu gole hemen cevap verdi 69. dakikada Yasin Güreler maça denge getirdi.





Son dakikalarda güldüler

Karşılaşma son sözü Alanyaspor'dan Efkan Bekiroğlu 87. dakikada söyledi ve Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.



Bu sonucun ardından Alanyaspor 8 puana yükseldi. Ankaragücü 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.



