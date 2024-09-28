Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 7. haftasında Antalya ekibi Alanyaspor, sahasında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Alanyaspor, 33. dakikada Janvier'in kaydettiği golle sahasan 1-0 galip ayrıldı.
İLK YARIDA ALANYASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ
1. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Varesanovic'in ceza sahası dışından şutunda, top az farkla auta gitti.
18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Hadergjonaj'ın ortasında Cordova'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kale çizgisi üzerinde Lima topu uzaklaştırdı.
33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Janvier'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert şutunda, top direğin dibinden az farkla auta çıktı.
63. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti ama savunmadan seken top kaleci Grbic'te kaldı.
74. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ghezzal'in ortasında topla bulaşan Emrecan Bulut'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kontrolünde auta çıktı.
Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0
Stat: GAİN Park
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto (Dk. 88 Buluthan Bulut), Janvier (Dk. 69 Efecan Karaca), Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 16 Cordova)
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 66 Halil İbrahim Pehlivan) , Papanikolaou (Dk. 66 Ghezzal), Hadziahmetovic (Dk. 82 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 58 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 66 Jurecka), Olawoyin, Sowe
Gol: Dk. 33 Janvier (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Yusuf Özdemir, Dk. 86 Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor), Dk. 48 Taha Şahin, Dk. 90+5 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 90+ 5 Ghezzal) (Çaykur Rizespor)
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