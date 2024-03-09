Alanyaspor, Sivasspor deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor ile Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada goller ikinci yarıda geldi. 3 kez ağların sarsıldığı maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.
Alanyaspor, iki golle güldü
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada Ahmed Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Sivasspor'un tek golü 64. dakikada Rey Manaj'dan geldi. 27 yaşındaki Arnavut golcü Rey Manaj, 25. lig maçında 15. golüne ulaştı.
Sivasspor, 6 hafta sonra yenildi
Ligde Trabzonspor'un ardından Sivasspor'u da mağlup eden Alanyaspor puanını 36'ya yükseltti.
Altı hafta sonra kaybeden Sivasspor, 38 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış