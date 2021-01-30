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- Alanyaspor-Sivasspor maçı sağanak yağmur nedeniyle ertelendi
Alanyaspor-Sivasspor maçı sağanak yağmur nedeniyle ertelendi
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Alanyaspor-Sivasspor maçı sağanak yağmur nedeniyle ertelendi.
- Haber Merkezi
- 30.01.2021 - 16:34
- Güncelleme : 30.01.2021 - 16:36
Süper Lig'de Alanyaspor - Sivasspor maçı, 23. dakikada aşırı yağış nedeniyle tatil edildi.
YARIN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
Alanyaspor'un 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle öne geçtiği maçta yoğun yağış nedeniyle sahada su birikintileri oluştu. Futbolcular sahada top sürmekte zorlanırken, meşin yuvarlak sık sık su birikintilerinde kaldı.
Bu gelişmenin ardından Zorbak Küçük takımları soyunma odasına gönderdi. Hakemler, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra maçı erteledi. Mücadele Pazar günü saat 16:00'da kaldığı yerden oynanacak.