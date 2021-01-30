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    Alanyaspor-Sivasspor maçı sağanak yağmur nedeniyle ertelendi

    Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Alanyaspor-Sivasspor maçı sağanak yağmur nedeniyle ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 16:36
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    Alanyaspor-Sivasspor maçı sağanak yağmur nedeniyle ertelendi

    Süper Lig'de Alanyaspor - Sivasspor maçı, 23. dakikada aşırı yağış nedeniyle tatil edildi.

    YARIN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

    Alanyaspor'un 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle öne geçtiği maçta yoğun yağış nedeniyle sahada su birikintileri oluştu. Futbolcular sahada top sürmekte zorlanırken, meşin yuvarlak sık sık su birikintilerinde kaldı.

    Bu gelişmenin ardından Zorbak Küçük takımları soyunma odasına gönderdi. Hakemler, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra maçı erteledi. Mücadele Pazar günü saat 16:00'da kaldığı yerden oynanacak.

    Alanyaspor-Sivasspor maçı sağanak yağmur nedeniyle ertelendi #1

    Alanyaspor-Sivasspor maçı sağanak yağmur nedeniyle ertelendi #2

    Alanyaspor-Sivasspor maçı sağanak yağmur nedeniyle ertelendi #3

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