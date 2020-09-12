Dolar
7.4726
0.3208%
Euro
8.8544
0.5564%
Altın
1940.33
-0.3016%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
466.23
0.0139%
Bitcoin
77551.32
-0.0852%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Alanyaspor, Sivasspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in açılış haftasında Alanyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı. Günün diğer maçında ise ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, Yeni Malatya'yı 3-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 19:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Alanyaspor, Sivasspor'u mağlup etti

    Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    ALANYA'NIN GOLLERİ DAVIDSON VE CAULKER'DAN

    Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Efecan Karaca'nın asistinde Davidson ve 90. dakikada Caulker kaydetti. Sezona 3 puanla başlaan Alanyaspor, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

    Puansız bir başlangıç yapan Sivasspor ise 20. sırada yer aldı.

    Alanyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına gidecek.

    Alanyaspor, Sivasspor u mağlup etti #1

    Günün bir diğer maçında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    KARAGÜMRÜK 3 GOLLE 3 PUAN ALDI

    Karagümrük, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Mücadelenin ikinci yarısında 2 gol daha bulan kırmızı-siyahlılar, maçı 3-0 kazandı ve 36 yıllık aranın ardından geri döndüğü lige galibiyetle başladı.

    İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ervin Zukanovic, 56. dakikada Artur Sobiech ve 74. dakikada penaltıdan Erik Sabo kaydetti.

    Alanyaspor, Sivasspor u mağlup etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir