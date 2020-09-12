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Alanyaspor, Sivasspor'u mağlup etti
- Haber Merkezi
- 12.09.2020 - 19:04
Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
ALANYA'NIN GOLLERİ DAVIDSON VE CAULKER'DAN
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Efecan Karaca'nın asistinde Davidson ve 90. dakikada Caulker kaydetti. Sezona 3 puanla başlaan Alanyaspor, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.
Puansız bir başlangıç yapan Sivasspor ise 20. sırada yer aldı.
Alanyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına gidecek.
Günün bir diğer maçında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.
KARAGÜMRÜK 3 GOLLE 3 PUAN ALDI
Karagümrük, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında 2 gol daha bulan kırmızı-siyahlılar, maçı 3-0 kazandı ve 36 yıllık aranın ardından geri döndüğü lige galibiyetle başladı.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ervin Zukanovic, 56. dakikada Artur Sobiech ve 74. dakikada penaltıdan Erik Sabo kaydetti.