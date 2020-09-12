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Alanyaspor, Sivasspor'u mağlup etti

Alanyaspor, Sivasspor'u mağlup etti

Süper Lig'in açılış haftasında Alanyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı. Günün diğer maçında ise ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, Yeni Malatya'yı 3-0 yendi.