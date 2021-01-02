Alanyaspor son şampiyon Başakşehir'i rahat geçti

Süper Lig'in 16. haftasında son şampiyon Başakşehir'i konuk eden Alanyaspor, Adam, Moubandje ve Tayfur'un golleriyle mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de 16. hafta maçında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.

3 GOLLÜ GALİBİYET

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Adam Bareiro, 27. dakikada Francois Moubandje ve 83. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.





3 HAFTA SONRA GELEN 3 PUAN

Ligde 3 maç sonra kazanan Alanyaspor puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Ayrıca 2018'den sonra Başakşehir'i ligde ilk kez yenen Alanyaspor, rakibine karşı ikinci galibiyetini aldı. Tam 7 haftadır kazanamayan Başakşehir 16 puanda kaldı.

Süper Lig'de çarşamba günü Başakşehir, Erzurumspor'u ağırlayacak. Perşembe günü ise Alanyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak.







