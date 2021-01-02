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    Alanyaspor son şampiyon Başakşehir'i rahat geçti

    Alanyaspor son şampiyon Başakşehir'i rahat geçti

    Süper Lig'in 16. haftasında son şampiyon Başakşehir'i konuk eden Alanyaspor, Adam, Moubandje ve Tayfur'un golleriyle mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 18:01
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    Süper Lig'de 16. hafta maçında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.

    3 GOLLÜ GALİBİYET

    Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Adam Bareiro, 27. dakikada Francois Moubandje ve 83. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

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    3 HAFTA SONRA GELEN 3 PUAN

    Ligde 3 maç sonra kazanan Alanyaspor puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Ayrıca 2018'den sonra Başakşehir'i ligde ilk kez yenen Alanyaspor, rakibine karşı ikinci galibiyetini aldı. Tam 7 haftadır kazanamayan Başakşehir 16 puanda kaldı.

    Süper Lig'de çarşamba günü Başakşehir, Erzurumspor'u ağırlayacak. Perşembe günü ise Alanyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak.

    Alanyaspor son şampiyon Başakşehir i rahat geçti #2

    Alanyaspor son şampiyon Başakşehir i rahat geçti #3

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