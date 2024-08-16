Alanyaspor, sözleşme yenilediği ve kadrosuna kattığı futbolcuları tanıttı

İHA
Alanyaspor, sözleşme yenilediği ve yeni transfer ettiği futbolcularını mensuplarının karşısına çıkardı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerindeki imza töreninde, sezon öncesi transfer döneminde kadroya dahil olan Serdar Dursun, Gaius Makouta, Bera Çeken ve Mert Furkan Bayram ile sözleşmesi yenilenen Jure Balkovec de basın mensuplarının karşısına çıktı.
Christian ve Lopes de katıldı
Törende bugün sözleşme imzalanan Juan Christian ve Rony Lopes de yerlerini aldı.
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