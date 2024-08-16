Alanyaspor, sözleşme yenilediği ve kadrosuna kattığı futbolcuları tanıttı
İHA

Alanyaspor, sözleşme yenilediği ve yeni ettiği futbolcularını mensuplarının karşısına çıkardı.

Cengiz Aydoğan Tesislerindeki imza töreninde, sezon öncesi transfer döneminde kadroya dahil olan Serdar Dursun, Gaius Makouta, Bera Çeken ve Mert Furkan Bayram ile sözleşmesi yenilenen Jure Balkovec de basın mensuplarının karşısına çıktı.

Christian ve Lopes de katıldı

Törende bugün sözleşme imzalanan Juan Christian ve Rony Lopes de yerlerini aldı.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)