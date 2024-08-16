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Alanyaspor, sözleşme yenilediği ve kadrosuna kattığı futbolcuları tanıttı

Alanyaspor, sözleşme yenilediği ve kadrosuna kattığı futbolcuları tanıttı Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni isimleri ve sözleşme yenilediği futbolcularına imza töreni düzenledi.