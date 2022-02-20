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    Alanyaspor - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 16:06
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    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

    Alanya’nın stadında saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Milunovic, Fatih, Borja, Emre, Novais, Efkan, Efecan, Candeias, Wilson Eduardo

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius


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