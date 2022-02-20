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Alanyaspor - Trabzonspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 15:59
- Güncelleme : 20.02.2022 - 16:06
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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Alanya’nın stadında saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Milunovic, Fatih, Borja, Emre, Novais, Efkan, Efecan, Candeias, Wilson Eduardo
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius