Alanyaspor - Trabzonspor maçında inanılmaz hata! Oğuz Aydın golü buldu Alanyaspor, Trabzonspor'u ağırladığı Süper Lig maçında ilginç bir gol attı. Bordo-mavili takımda Uğurcan Çakır ve Stefano Denswil'in anlaşmazlığı sonrasında araya giren Oğuz Aydın, topu ağlarla buluşturdu.

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Süper Lig'de 28. haftanın kapanış mücadelesinde Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ilginç anlara sahne oldu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Stefano Denswil arasında yaşanan anlaşmazlık maça damga vururken, bordo-mavili takımın oyuncularının yaptığı bu hatayı Alanyasporlu Oğuz Aydın golle sonuçlandırdı.

Gol nasıl oldu?

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Trabzonspor ceza sahasından kullanılan serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, solundaki Stefano Denswil'e pasını aktarmak istedi.

Bu esnada ileriye bakan Denswil, topun kendine geldiğini görmedi.

Pozisyonu takip eden Oğuz Aydın, Denswil'in yanından geçen topa ceza sahası içi sağ çaprazından dokunarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)